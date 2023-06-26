Вночі над Одещиною знищено щонайменше два Калібри – Гуменюк
Уночі російський ворог запустив з моря Калібри – щонайменше дві крилаті ракети наші сили протиповітряної оборони знищили.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомила речниця Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк.
За її словами, наслідки цієї нічної атаки ще уточнюють, проте відомо, що щонайменше два Калібри знищили на підльоті з моря до прибережної зони.
Крім того, була потужна бойова робота по дронах-камікадзе Shahed. Через що вибухові хвилі пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні.
На щастя, постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.Юлія Захарченко