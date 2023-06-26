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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі над Одещиною знищено щонайменше два Калібри – Гуменюк

Вночі над Одещиною знищено щонайменше два Калібри – Гуменюк

Уночі російський ворог запустив з моря Калібри – щонайменше дві крилаті ракети наші сили протиповітряної оборони знищили.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила речниця Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк.

За її словами, наслідки цієї нічної атаки ще уточнюють, проте відомо, що щонайменше два Калібри знищили на підльоті з моря до прибережної зони.

Крім того, була потужна бойова робота по дронах-камікадзе Shahed. Через що вибухові хвилі пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні.

На щастя, постраждалих немає.

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