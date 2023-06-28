Чехия может передать Украине больше военной техники – Минобороны страны
Чехия пообещала больше военной техники для Украины.
Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Она отметила, что на складах армии страны еще есть техника, которую можно предоставить Украине.
– У нас все еще есть варианты из армейских запасов, – сказала Чернохова после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.
По словам Фиалы, среди боевой техники, поставленной ВСУ за первые пять месяцев года, были:
- 24 танка;
- 17 боевых машин пехоты;
- 16 машин ЗРК;
- 645 противотанковых ракет;
- десятки тысяч патронов к гаубицам.
Ранее Сенат Чехии поддержал резолюцию о скорейшем вступлении Украины в НАТО.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко