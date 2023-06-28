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Чехия может передать Украине больше военной техники – Минобороны страны

Чехия может передать Украине больше военной техники – Минобороны страны
Фото: Depositphotos

Чехия пообещала больше военной техники для Украины.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Она отметила, что на складах армии страны еще есть техника, которую можно предоставить Украине.

– У нас все еще есть варианты из армейских запасов, – сказала Чернохова после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

По словам Фиалы, среди боевой техники, поставленной ВСУ за первые пять месяцев года, были:

  • 24 танка;
  • 17 боевых машин пехоты;
  • 16 машин ЗРК;
  • 645 противотанковых ракет;
  • десятки тысяч патронов к гаубицам.

Ранее Сенат Чехии поддержал резолюцию о скорейшем вступлении Украины в НАТО.

Источник: Reuters
Война в Украине, Военная техника, Чехия
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