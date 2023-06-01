Сенат Чехии поддержал скорейшее вступление Украины в НАТО

Сенат Чехии поддержал резолюцию о скорейшем вступлении Украины в НАТО.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

— Сегодня Сенат Чешской Республики принял важную резолюцию о скорейшем вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора, — написал он.

По словам главы украинского парламента, в резолюции говорится, в частности, о том, что Украина демонстрирует решимость и готовность защищать евроатлантические ценности.

Кроме того, победа Украины в российско-украинской войне и вступление в НАТО соответствуют интересам безопасности Чехии.

В частности, сенат Чехии поддержал обучение, предоставление оружия и другого военного оборудования для украинских военных в координации с союзниками по НАТО.

Относительно июльского саммита НАТО в Вильнюсе, то сенат Чехии считает, что на встрече лидеров стран НАТО должен быть подтвержден сильный политический сигнал относительно членства Украины.

— Ведь вступление Украины в НАТО значительно усилит военный потенциал Североатлантического союза и сохранит международный порядок, основанный на правилах и нормах ООН, — добавил Стефанчук.

Спикер Верховной Рады поблагодарил чешских коллег.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка допустил возможную войну между Россией и НАТО.

Кроме того, чешский президент Петр Павел призвал не отказываться от совместных усилий, направленных на победу над Россией в Украине.

Фото: Ruslan Stefanchuk

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