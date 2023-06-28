Чехія може передати Україні більше військової техніки – Міноборони країни
Чехія пообіцяла більше військової техніки для України.
Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
Вона зазначила, що на складах армії країни ще є техніка, яку можна надати Україні.
– У нас усе ще є варіанти з армійських запасів, – сказала Чернохова після зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.
За словами Фіали, серед бойової техніки, поставленої ЗСУ за перші п’ять місяців року, були:
- 24 танки;
- 17 бойових машин піхоти;
- 16 машин ЗРК;
- 645 протитанкових ракет;
- десятки тисяч патронів до гаубиць.
Раніше Сенат Чехії підтримав резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко