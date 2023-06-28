Чехія може передати Україні більше військової техніки – Міноборони країни

Чехія пообіцяла більше військової техніки для України.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Вона зазначила, що на складах армії країни ще є техніка, яку можна надати Україні.

– У нас усе ще є варіанти з армійських запасів, – сказала Чернохова після зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

За словами Фіали, серед бойової техніки, поставленої ЗСУ за перші п’ять місяців року, були:

24 танки;

17 бойових машин піхоти;

16 машин ЗРК;

645 протитанкових ракет;

десятки тисяч патронів до гаубиць.

Раніше Сенат Чехії підтримав резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО.

Джерело : Reuters

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