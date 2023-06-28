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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чехія може передати Україні більше військової техніки – Міноборони країни

Чехія може передати Україні більше військової техніки – Міноборони країни
Фото: Depositphotos

Чехія пообіцяла більше військової техніки для України.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Вона зазначила, що на складах армії країни ще є техніка, яку можна надати Україні.

– У нас усе ще є варіанти з армійських запасів, – сказала Чернохова після зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

За словами Фіали, серед бойової техніки, поставленої ЗСУ за перші п’ять місяців року, були:

  • 24 танки;
  • 17 бойових машин піхоти;
  • 16 машин ЗРК;
  • 645 протитанкових ракет;
  • десятки тисяч патронів до гаубиць.

Раніше Сенат Чехії підтримав резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО.

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Військова техніка, Чехія
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