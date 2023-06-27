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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия обстреляла Ореховскую общину на Запорожье: есть погибший и раненые

Вибух
Фото: Depositphotos

27 июня Россия нанесла очередной удар по Ореховской общине в Запорожской области. В результате обстрела погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

— В результате артиллерийских обстрелов ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет, — сообщил он.

Глава ОВА проинформировал, что погиб 77-летний житель Орехова.

Обстрел Ореховской громаде в Запорожской области 27 июня 2023 — что известно об обстреле Орехова и Преображенки

Малашко отметил, что серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Російська агресія
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