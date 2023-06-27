Россия обстреляла Ореховскую общину на Запорожье: есть погибший и раненые
27 июня Россия нанесла очередной удар по Ореховской общине в Запорожской области. В результате обстрела погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
— В результате артиллерийских обстрелов ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет, — сообщил он.
Глава ОВА проинформировал, что погиб 77-летний житель Орехова.
Малашко отметил, что серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.
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