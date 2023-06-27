Росія обстріляла Оріхівську громаду на Запоріжжі: є загиблий та поранені
27 червня Росія завдала чергового удару по Оріхівській громаді у Запорізькій області. В результаті обстрілу загинув один чоловік, ще шість осіб отримали поранення.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
– Внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років, – повідомив він.
Очільник ОВА проінформував, що загинув 77-річний житель Оріхова.
Малашко зазначив, що серйозні травми отримали три жительки Преображенки 45, 56 та 87 років.
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