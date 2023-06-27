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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія обстріляла Оріхівську громаду на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Вибух
Фото: Depositphotos

27 червня Росія завдала чергового удару по Оріхівській громаді у Запорізькій області. В результаті обстрілу загинув один чоловік, ще шість осіб отримали поранення.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

– Внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років, – повідомив він.

Очільник ОВА проінформував, що загинув 77-річний житель Оріхова.

Малашко зазначив, що серйозні травми отримали три жительки Преображенки 45, 56 та 87 років.

Обстріл Оріхівської громади в Запорізькій області 27 червня 2023 року – що відомо про обстріл Оріхова та Преображенки

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Російська агресія
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

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