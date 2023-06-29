Зеленский к лидерам ЕС: Мы готовы к началу переговоров о членстве в Евросоюзе

Сейчас историческое время для того, чтобы начать переговоры относительно членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к Европейскому совету, заседание которого проходит в течение 29-30 июня.

В состав Евросовета входят лидеры всех государств-членов Европейского Союза, а также высшие должностные лица ЕС.

Он напомнил, что эту неделю начал с поездки на фронт в Донецкую и Запорожскую области, где сейчас сосредоточено больше всего боевых операций — как наступательных, так и оборонительных.

— Наши воины — абсолютные молодцы, и я горжусь ими, каждым и каждой, кто сейчас на позициях, кто отражает российские штурмы и уничтожает российских террористов. Нам удается освобождать от оккупантов нашу землю и людей, и это самое главное. Чем успешнее сейчас будут наши воины, тем дольше Россия перестанет быть опасной и для Украины, и для всей нашей Европы, — сказал он.

По его словам, история демонстрирует, что неудачные агрессии всегда делают диктатуры слабыми. Именно это, как говорит президент, сейчас видно и в России, “такая нужна нам их слабость”.

— Чем слабее будет Россия и чем больше ее хозяева будут бояться мятежей и бунтов, тем больше они будут бояться раздражать нас с вами. Слабость России сделает ее безопасной для других, а ее поражение преодолеет проблему этой войны, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства назвал это время историческим для того, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.

— Европа ценностей, свободная и сильная Европа, Европа мира немыслима без Украины. Мы готовы к началу переговоров о членстве, и наш прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии стоит зафиксировать. Украина настроена как можно быстрее подготовиться к началу переговоров о членстве, и мы это сделаем, — сказал он.

Президент Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине обороняться от российской агрессии и отдельно поблагодарил Литву и Польшу, лидеры которых вчера, 28 июня, прибыли в Киев с неанонсированным визитом.

— Мы не позволим России или ее террористическим группам даже пробовать ломать с территории Беларуси безопасность литовского и польского народов. Для Украины безопасность партнеров — это и наша безопасность, — сказал он.

Украинский лидер добавил, что во время визита президентов Литвы и Польши в Киев обсуждались оценки ситуации на территории Беларуси и имеющихся вызовов.

— Позиция Украины абсолютно четкая: любая попытка шантажировать Европу, любая попытка что-то сделать против Европы должна восприниматься одинаково всей Европой. Если кто-то где-то будет угрожать тому или иному народу Европы, то это абсолютно естественно — вступиться за этот народ и ликвидировать угрозу, — сказал он.

Отдельно глава государства обратил внимание на санкции в контексте безопасности. Он поблагодарил за принятый 11-й санкционный пакет Евросоюза и подчеркнул, что важно “не останавливаться в санкциях”.

— Чем меньше будет пауз, тем меньше Россия адаптируется к давлению на нее и меньше придумает, как обходить санкции. Спасибо, что 11-й санкционный пакет уделяет внимание попыткам России обойти санкции через третьи страны, и такое внимание следует усилить в 12-м санкционном пакете ЕС, — сказал он.

Президент Украины добавил, что Россия все еще применяет много ракет против украинцев, а сами эти ракеты “были произведены недавно и содержат критические компоненты, которые сделаны компаниями свободного мира”. Зеленский подчеркнул, что с этим нельзя мириться, поэтому лидеры Европы совместно должны “полностью остановить использование Россией технологий свободного мира ради агрессии против свободы”.

— Нельзя терпеть и того, что Россия делает с нашей Запорожской атомной станцией. Напомню, что это крупнейшая в Европе АЭС. Российские террористы ее заминировали. У нас есть конкретная информация от нашей разведки, и мы представили ее, в частности, дипломатам европейских стран. Как и, кстати, информацию об использовании Россией иностранных компонентов для производства ракет. Российская атомная отрасль заслуживает санкций в ответ на российский радиационный шантаж, — сказал Зеленский.

Также украинский лидер обратил внимание на то, что есть вещи, которые “не помогают нам”.

— Но если солидарность и в дальнейшем будет работать, если нашу безопасность и экономическое сотрудничество не будут ломать искусственные и незаконные ограничения, если долгосрочные и принципиальные решения Европы и в дальнейшем будут давать сигналы миру, что Европа верит в мир, то эта война точно не затянется, — сказал он.

Владимир Зеленский говорит, что благодарен за продление еще на год свободной торговли с Европой, и транзита украинской продукции.

По его словам, каждое проявление солидарности и единства сегодня является спасительным.

Президент поблагодарил за предложение долговременного финансового инструмента Евросоюза объемом €50 млрд, о котором объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Если это предложение утвердят, это будет правильный сигнал, что Европа верит в мир, верит в Украину, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Европарламент всегда дает принципиальные оценки относительно того, что происходит, и в этом контексте вспомнил, как со стороны ЕП был осужден российский теракт на Каховской гидроэлектростанции.

— Этот теракт привел к крупнейшему за десятилетие экоциду в Европе, и виновные в нем должны отвечать. Важно, чтобы и Европейский совет осудил ужасный российский теракт и экоцид на Каховской ГЭС. Замечу: если мощной реакции европейских лидеров и стран на российское преступление на Каховской ГЭС не будет, то это может добавить наглости российским террористам в отношении Запорожской АЭС, — сказал Владимир Зеленский.

Несмотря на угрозы нового теракта на ЗАЭС, это в любом случае деструктивно, когда Россия использует АЭС для радиационного шантажа и обсуждает со странами — членами ЕС строительство новых атомных блоков, сказал он.

— Как можно доверять террористу строительство атомных блоков? Извините, но это риторический вопрос, — добавил он.

В завершение Владимир Зеленский отметил, что сегодня мир не имеет альтернатив, а значит не имеет альтернатив и максимальное единство в Европе.

Источник : Офис президента

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