Нейтральные страны ЕС не могут давать гарантий безопасности Украине – канцлер Австрии

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны ЕС, занимающие нейтральную позицию, возражают против предоставления Украине прямых гарантий безопасности.

Об этом он сообщил в комментарии СМИ в Брюсселе перед началом саммита Евросоюза, одной из тем которого будет и ситуация в Украине.

– Для нас, как нейтральных государств, ясно, что мы не можем давать такие гарантии безопасности. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр ясно дали понять, что имеют возражения, — подчеркнул Нехаммер.

Он добавил, что в Евросоюзе должны учесть мнение стран-членов с нейтральной позицией. В то же время канцлер выразил надежду, что на саммите удастся найти оптимальную формулировку.

– Необходимо четко учитывать роль нейтральных государств. Мы обязательно обсудим это и найдем формулировки, которые будут приемлемы и для нас, – уточнил Нехаммер.

Как отмечает издание The Guardian, комментарий канцлера Австрии прозвучал после заявления министра иностранных дел Дании Ларса Люкке Расмуссена в одном из интервью. Последний выступил против “снижения планки” ЕС относительно членства Украины с точки зрения коррупции и демократии, поскольку это может привести к риску “импорта нестабильности”.

В то же время, Расмуссен заверил, что Дания поддерживает членство Украины в Евросоюзе, однако “геополитические обстоятельства” не оправдывают отказ от реформ в сфере управления.

По данным западных СМИ, Евросоюз планирует предложить Украине “будущие обязательства в сфере безопасности” на фоне контрнаступления украинской армии и неудачного мятежа в России. Они должны войти в проект резолюции саммита лидеров ЕС, который проходит 29-30 июня.

Между тем, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предложил превратить Европейский фонд мира, через который сейчас финансируется военная помощь нашей стране, в Фонд обороны Украины. По его словам, обязательства Евросоюза будут предусматривать, что поддержка Украины должна быть долгосрочным проектом во время войны и после ее завершения.

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