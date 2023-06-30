МВФ сподівається, що Рада ухвалить закон про скасування єдиного податку на 2% у липні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) надасть Верховній Раді України додатковий час, щоб ухвалити законопроєкт №8401, який передбачає скасування 2% єдиного податку (ЄП) та відновлення документальних перевірок за новими критеріями.

Про це повідомив глава місії Фонду в Україні Гевін Грей на брифінгу після рішення МВФ про перший перегляд програми EFF і виділення Україні другого траншу $890 млн.

– Ми зрозуміли, що владі потрібен додатковий час, щоб отримати схвалення парламенту. Тож ми очікуємо, що цей закон буде ухвалено до кінця липня, – сказав він

Водночас Гевін Грей каже, що проєкт закону є дуже важливим з огляду на те, як вибудована програма МВФ.

Керівник місії додав, що за останні 8-9 місяців жодних затримок щодо домовленостей у реалізації реформ в Україні не було.

При цьому очікується, що найближчі важливі структурні орієнтири програми будуть реалізовуватись у вигляді реформ у сфері управління та боротьби з корупцією. Йдеться, зокрема, про ухвалення в липні закону про відновлення декларування державних посадовців, які безпосередньо не залучені до мобілізаційних і воєнних дій. Також реформою передбачається відновлення функції НАЗК з подальшою перевіркою та верифікацією.

Гевін Грей каже, що у вересні важливим структурним маяком буде внесення поправок до закону про фінансовий моніторинг і боротьбу з відмиванням коштів. За його словами, це треба для посилення заходів належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP), відповідно до ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF.

За його словами, другий перегляд програми EFF орієнтовно планується на кінець листопада – початок грудня.

Зазначимо, що чотирирічна програма МВФ під назвою Extended Fund Facility (EFF) була затверджена 31 березня цього року. Перший транш на $2,7 млрд був отриманий Україною на початку квітня.

Програма EFF передбачає впровадження урядом України політик, які спрямовані на підтримку фіскальної та монетарної стабільності, а також стимулювання економічного відновлення. Програма має на меті покращити економічне управління та зміцнити інституції для сприяння довгостроковому зростанню та євроінтеграції.

За планом програми передбачено виділення Україні ще трьох траншів на близько $900 млн у середині червня і жовтня цього року. Також очікується перегляд програми і виділення наступних траншів наприкінці лютого наступного року, коли буде оцінено виконання зобов’язань терміном на кінець квітня, червня і грудня 2023 року відповідно.

МВФ і Україна досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) за оновленим комплексом економічної та фінансової політики в рамках першого перегляду чотирирічної програми EFF на $15,6 млрд 30 травня. Зазначалося, що всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня і структурні контрольні показники на кінець травня було виконано, що підготувало ґрунт для розгляду радою директорів МВФ виділення Україні другого траншу.

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