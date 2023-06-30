Ракеты для ПВО и боеприпасы: Дания объявила о новом пакете помощи для Украины

Правительство Дании готово предоставить военную помощь Украине на общую сумму 1,3 млрд датских крон (почти $190 млн), куда войдут ракеты противовоздушной обороны и средства на закупку артиллерийских боеприпасов.

Как говорится в сообщении Минобороны Дании, помощь пойдет на поддержание “украинской борьбы за свободу”.

Отмечается, что датское правительство провело консультацию с Комитетом по внешней политике, в результате чего Украина получит “высоко востребованные ракеты противовоздушной обороны, различные боеприпасы, автомобили для роботов-саперов и средства для совместных закупок ЕС артиллерийских боеприпасов”.

— Совершенно необходимо, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине. Это крупное и важное пожертвование, которое мы собрали, исходя из пожеланий и потребностей Украины, и которое поддержит продолжающуюся оборонительную борьбу Украины против вторжения российских войск, — говорит исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он добавил, что потребность Украины в поддержке остается высокой и сегодняшний пакет помощи является важным сигналом того, что Дания будет на стороне Украины “столько, сколько потребуется”.

— Я рад, что мы, также под эгидой ЕС, совместно закупаем и передаем Украине артиллерийские боеприпасы, которые абсолютно необходимы для борьбы Украины за свободу. Отмена оборонного опциона имеет смысл — Дания сильнее всего вместе с нашими союзниками и близкими партнерами, — сказал министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

Пакет помощи общей стоимостью около 1,3 млрд датских крон основан на потребностях и запросах Украины, диалоге с международными партнерами и военных рекомендациях Министерства обороны Дании, отмечается в сообщении.

— Этим пожертвованием мы выделяем 300 млн датских крон на совместные закупки ЕС артиллерийских боеприпасов для Украины. Международное сотрудничество имеет решающее значение для дальнейшей поддержки украинской борьбы за свободу. К сожалению, похоже, что война затягивается, и с помощью многочисленных пожертвований мы и наши союзники посылаем сильный сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе, — говорит исполняющий обязанности министра обороны Дании.

Пакет помощи финансируется в рамках Фонда Украины и подлежит последующему окончательному утверждению Финансовым комитетом, отмечается на сайте датского Минобороны.

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