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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракети для ППО і боєприпаси: Данія оголосила про новий пакет допомоги для України

Данія
Фото: Pixabay

Уряд Данії готовий надати військову допомогу Україні на загальну суму 1,3 млрд данських крон (майже $190 млн), куди ввійдуть ракети протиповітряної оборони і кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів.

Як ідеться в повідомленні Міноборони Данії, допомога піде для підтримки “української боротьби за свободу”.

Зазначається, що данський уряд провів консультацію з Комітетом із зовнішньої політики, внаслідок чого Україна отримає “високо затребувані ракети протиповітряної оборони, різні боєприпаси, автомобілі для роботів-саперів та кошти для спільних закупівель ЄС артилерійських боєприпасів”.

– Абсолютно необхідно, щоб ми продовжували надавати підтримку Україні. Це велике і важливе пожертвування, яке ми зібрали, зважаючи на побажання і потреби України, і яке підтримає триваючу оборонну боротьбу України проти вторгнення російських військ, – каже виконувач обов’язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Він додав, що потреба України в підтримці залишається високою і сьогоднішній пакет допомоги є важливим сигналом того, що Данія буде на боці України “стільки, скільки буде потрібно”.

– Я радий, що ми, також під егідою ЄС, спільно закуповуємо і передаємо Україні артилерійські боєприпаси, які абсолютно необхідні для боротьби України за свободу. Скасування оборонного опціону має сенс – Данія найсильніша разом із нашими союзниками та близькими партнерами, – сказав міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен.

Пакет допомоги загальною вартістю близько 1,3 млрд данських крон ґрунтується на потребах і запитах України, діалозі з міжнародними партнерами та військових рекомендаціях Міністерства оборони Данії, наголошується в повідомленні.

– Цією пожертвою ми виділяємо 300 млн данських крон на спільні закупівлі ЄС артилерійських боєприпасів для України. Міжнародна співпраця має вирішальне значення для подальшої підтримки української боротьби за свободу. На жаль, схоже, що війна затягується, і за допомогою численних пожертвувань ми та наші союзники посилаємо сильний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі, – каже виконувач обов’язків міністра оборони Данії.

Пакет допомоги фінансується в рамках Фонду України і підлягає подальшому остаточному затвердженню Фінансовим комітетом, зазначається на сайті данського Міноборони.

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Війна в Україні, Данія, Підтримка України
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