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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ провалила наступление на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины помешали попыткам российских оккупантов продвинуться сразу на пяти направлениях.

Так, не увенчались успехом наступательные действия россиян возле Роздоловки и Белогоровки на Лиманском направлении.

Провальным было наступление захватчиков в районе Бахмута на Бахмутском направлении и наступление при поддержке авиации в районе Авдеевки на Авдеевском направлении.

Отразили все атаки армии РФ украинские защитники в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки на Марьинском направлении.

Не удалось наступление у россиян и в районе Новомихайловки на Шахтерском направлении.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты все силы бросают на то, чтобы не допустить продвижения украинских войск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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