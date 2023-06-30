РФ провалила наступление на пяти направлениях – Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины помешали попыткам российских оккупантов продвинуться сразу на пяти направлениях.
Так, не увенчались успехом наступательные действия россиян возле Роздоловки и Белогоровки на Лиманском направлении.
Провальным было наступление захватчиков в районе Бахмута на Бахмутском направлении и наступление при поддержке авиации в районе Авдеевки на Авдеевском направлении.
Отразили все атаки армии РФ украинские защитники в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки на Марьинском направлении.
Не удалось наступление у россиян и в районе Новомихайловки на Шахтерском направлении.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты все силы бросают на то, чтобы не допустить продвижения украинских войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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