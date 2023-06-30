РФ провалила наступление на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины помешали попыткам российских оккупантов продвинуться сразу на пяти направлениях.

Так, не увенчались успехом наступательные действия россиян возле Роздоловки и Белогоровки на Лиманском направлении.

Провальным было наступление захватчиков в районе Бахмута на Бахмутском направлении и наступление при поддержке авиации в районе Авдеевки на Авдеевском направлении.

Отразили все атаки армии РФ украинские защитники в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки на Марьинском направлении.

Не удалось наступление у россиян и в районе Новомихайловки на Шахтерском направлении.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты все силы бросают на то, чтобы не допустить продвижения украинских войск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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