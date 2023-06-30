РФ провалила наступ на п’яти напрямках – Генштаб ЗСУ
Сили оборони України завадили спробам російських окупантів просунутись одразу на п’яти напрямках.
Так, не увінчались успіхом наступальні дії росіян біля Роздолівки та Білогорівки на Лиманському напрямку.
Провальним був наступ загарбників у районі Бахмута на Бахмутському напрямку та наступ за підтримки авіації в районі Авдіївки на Авдіївському напрямку.
Відбили всі атаки армії РФ українські захисники в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку.
Не вдався наступ у росіян і в районі Новомихайлівки на Шахтарському напрямку.
На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти всі сили кидають для того, щоб не допустити просування українських військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу.
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