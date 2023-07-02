Желание удержать Бахмут поставит командование РФ перед сложным выбором — ISW

Российские войска, вероятно, реагируют на украинские операции вокруг Бахмута переброской сил из других регионов Украины.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Так, спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил 1 июля, что российские войска недавно перебросили неустановленный полк Воздушно-десантных войск с Лиманского направления на Бахмутское.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 30 июня, видно, что 137-й гвардейский воздушно-десантный полк ВС РФ (106-я воздушно-десантная дивизия) действует к югу от Раздоловки (18 км к северу от Бахмута). Один из российских военкоров также утверждал, что части 98-й дивизии ВДВ сейчас действуют на Бахмутском направлении.

По словам Череватого, войска РФ заменили полк ВДВ на Лиманском направлении неустановленными силами “территориальной обороны”, что указывает на то, что российские силы могут перебрасывать больше элитных частей в район Бахмута, и заменять элитные части более слабыми формированиями.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что российские войска перебросили часть своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское направления после начала наступательных действий ВСУ 4 июня.

Череватый считает, что Бахмут по-прежнему имеет для РФ больше пропагандистской ценности, чем военных преимуществ. По его мнению, войска РФ могут концентрировать элитные силы в районе Бахмута, чтобы сохранить “информационную победу” после якобы взятия города 21 мая.

— Если российских подкреплений, уже отправленных в Бахмут, будет недостаточно для удержания достижений в этом районе, командование РФ может оказаться перед сложным выбором: рисковать созданием серьезных уязвимых мест в Херсонской и Луганской областях или начать выводить войска с юга Украины, — считают аналитики ISW.

Кроме того, в Институте со ссылкой на российские источники сообщают, что 1 июля украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках линии фронта.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 790 российских оккупантов.

Источник : ISW

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