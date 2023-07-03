Domestos, Rexona, Dove. НАПК внесло корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны. Компания не покинула рынок РФ и продолжает платить агрессору огромные налоги.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

— Основанием стало то, что, работая в РФ, компания платит значительные налоги в российский госбюджет, тем самым поддерживая экономику агрессора и делая свой вклад в продолжение войны России против Украины, — говорится в сообщении.

Unilever принадлежат более 400 брендов, в частности: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие.

Указано, что в России в Unilever работают более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9% по сравнению с 2021-м и составила 8,03 млрд евро.

Выручка компании выросла до 60,1 млрд евро (+14,5%). Продажи Unilever выросли во всех категориях, а больше всего — косметики (+20,8%).

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (56 млн евро) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (108 млн евро) в прошлом году.

Также благодаря полученной значительной прибыли (+91%) ООО Юнилевер Русь удалось увеличить капитал до 34,5 млрд рублей в 2022 году с 25,3 млрд рублей в 2021 году, или на +37%.

Налогов в бюджет РФ за 2022 год ООО Юнилевер Русь заплатила около $50 млн.

Unilever заявляла, что позиция компании не изменилась в отношении ведения бизнеса в РФ, при этом предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

— Unilever не может выступать против войны, параллельно содействуя военной машине Путина. Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников, — прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.

Он добавил, что Unilever должна покинуть Россию сейчас, или история запомнит ее соучастие в этой войне.

Ранее в Украине внесли Xiaomi в список международных спонсоров войны. Китайская компания так и не покинула рынок РФ после полномасштабного вторжения.

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