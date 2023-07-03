В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат

В Донецкой области командир одной из воинских частей вместе с четырьмя подчиненными организовали схему фиктивной выплаты боевых доплат военным, которые не несли службу на передовой.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Схема действовала в течение семи месяцев, а ущерб государству нанесен почти на 5 млн грн.

Фигуранты назначили ежемесячные выплаты девяти военнослужащим части, которые находились за пределами Донецкой области, однако не участвовали в боях. В период с марта по сентябрь 2022 года этим военным ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тыс. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов документацию, свидетельствующую о махинациях.

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Четверо его подчиненных, привлеченных к схеме, — в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник : ГБР

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