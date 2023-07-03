Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат

ДБР виплати
Фото: ГБР

В Донецкой области командир одной из воинских частей вместе с четырьмя подчиненными организовали схему фиктивной выплаты боевых доплат военным, которые не несли службу на передовой.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Схема действовала в течение семи месяцев, а ущерб государству нанесен почти на 5 млн грн.

Фигуранты назначили ежемесячные выплаты девяти военнослужащим части, которые находились за пределами Донецкой области, однако не участвовали в боях. В период с марта по сентябрь 2022 года этим военным ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тыс. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов документацию, свидетельствующую о махинациях.

В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Четверо его подчиненных, привлеченных к схеме, — в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Читайте также
Присвоили 1 млрд грн на форму ВСУ: разоблачены экс-замминистра обороны и его подчиненный
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: ГБР
ГБР, Донецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ бросила под Бахмут “элитные” подразделения и ЧВК от Газпрома — ВСУ
армія РФ російські військові
Дело экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича передали в суд
Справу Кулініча передали до суду
В оккупированном Донецке заметили столб дыма в районе железнодорожного вокзала
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
Давят на флангах. ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении — Череватый
ЗСУ, українська армія
РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые
Вибух
Видео
Скорая артиллерийская помощь: украинские IT-шники разработали передвижные СТО и штаб

Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.

Василий Сафьянюк
Из-под носа у врага: ТРО Днепра забирает и ремонтирует вражескую технику для нужд ВСУ
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь