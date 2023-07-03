На Донеччині викрили схему привласнення військовими 5 млн грн бойових виплат

На Донеччині командир однієї з військових частин разом із чотирма підлеглими організували схему фіктивної виплати бойових доплат військовим підрозділу, які не несли службу на передовій.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Схема діяла впродовж семи місяців, а збитків державі завдано на майже 5 млн грн.

Фігуранти призначили щомісячні виплати дев’яти військовослужбовцям частини, які перебували за межами Донецької області, проте не брали участі у боях. У період з березня по вересень 2022 року цим військовим щомісячно безпідставно перераховували на картковий рахунок по 100 тис. грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів документацію, яка свідчить про махінації.

Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Четверо його підлеглих, залучених до схеми, — у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Джерело : ДБР

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