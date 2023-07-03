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Валентина Летяк, редактор ленты

ВСУ зачищают Антоновский мост, но враг пытается вернуться на позиции — Гуменюк

Наталія Гуменюк

Силы обороны продолжают зачищать позиции российских войск на Антоновском мосту, в то же время враг оказывает достаточно мощное сопротивление и пытается вернуться.

Об этом рассказала в эфире телемарафона Єдині новини спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Вражеские позиции мы зачищаем. Враг с удивительным упрямством возвращается и пытается развернуть их снова. Потому что им надо выполнить приказ и сымитировать бурную деятельность, которую не могут продемонстрировать на Запорожском и Восточном направлениях, — объяснила она.

По ее словам, зачистка этой территории происходит контрбатарейным способом.

В то же время, как отметила Гуменюк, оккупанты пытаются увеличить количество обстрелов: за минувшие сутки в светлое время — почти 50 обстрелов, ночью — около 40. Применяют также управляемые авиабомбы, в частности против Херсона.

Накануне Наталья Гуменюк подтвердила данные британской разведки о том, что в районе Антоновского моста Херсонской области продолжается мощная боевая работа ВСУ .

В частности, по ее словам, акцент — на контрбатарейной борьбе.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Армия России, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія, Херсон, Херсонская область
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