ВСУ зачищают Антоновский мост, но враг пытается вернуться на позиции — Гуменюк
Силы обороны продолжают зачищать позиции российских войск на Антоновском мосту, в то же время враг оказывает достаточно мощное сопротивление и пытается вернуться.
Об этом рассказала в эфире телемарафона Єдині новини спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Вражеские позиции мы зачищаем. Враг с удивительным упрямством возвращается и пытается развернуть их снова. Потому что им надо выполнить приказ и сымитировать бурную деятельность, которую не могут продемонстрировать на Запорожском и Восточном направлениях, — объяснила она.
По ее словам, зачистка этой территории происходит контрбатарейным способом.
В то же время, как отметила Гуменюк, оккупанты пытаются увеличить количество обстрелов: за минувшие сутки в светлое время — почти 50 обстрелов, ночью — около 40. Применяют также управляемые авиабомбы, в частности против Херсона.
Накануне Наталья Гуменюк подтвердила данные британской разведки о том, что в районе Антоновского моста Херсонской области продолжается мощная боевая работа ВСУ .
В частности, по ее словам, акцент — на контрбатарейной борьбе.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк