ЗСУ зачищають Антонівський міст, але ворог намагаються повернутися на позиції – Гуменюк

Сили оборони продовжують зачищати позиції російських військ на Антонівському мосту, водночас ворог чинить досить потужний опір і намагається повернутися.

Про це розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Ворожі позиції ми зачищаємо. Ворог з дивовижною впертістю повертається і намагається розгорнути їх знову. Тому що їм треба виконати наказ та зімітувати бурхливу діяльність, яку не можуть продемонструвати на Запорізькому та Східному напрямках, – пояснила вона.

За її словами, зачищення цієї території відбувається у контрбатарейний спосіб.

Водночас, як зауважила Гуменюк, окупанти намагаються збільшити кількість обстрілів: за минулу добу у світлу пору – майже 50 обстрілів, вночі – близько 40. Застосовують також керовані авіабомби, зокрема проти Херсону.

Напередодні Наталія Гуменюк підтвердила дані британської розвідки про те, що в районі Антонівського мосту Херсонської області триває потужна бойова робота ЗСУ.

Зокрема, за її словами, акцент – на контрбатарейній боротьбі.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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