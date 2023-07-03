ЗСУ зачищають Антонівський міст, але ворог намагаються повернутися на позиції – Гуменюк
Сили оборони продовжують зачищати позиції російських військ на Антонівському мосту, водночас ворог чинить досить потужний опір і намагається повернутися.
Про це розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
– Ворожі позиції ми зачищаємо. Ворог з дивовижною впертістю повертається і намагається розгорнути їх знову. Тому що їм треба виконати наказ та зімітувати бурхливу діяльність, яку не можуть продемонструвати на Запорізькому та Східному напрямках, – пояснила вона.
За її словами, зачищення цієї території відбувається у контрбатарейний спосіб.
Водночас, як зауважила Гуменюк, окупанти намагаються збільшити кількість обстрілів: за минулу добу у світлу пору – майже 50 обстрілів, вночі – близько 40. Застосовують також керовані авіабомби, зокрема проти Херсону.
Напередодні Наталія Гуменюк підтвердила дані британської розвідки про те, що в районі Антонівського мосту Херсонської області триває потужна бойова робота ЗСУ.
Зокрема, за її словами, акцент – на контрбатарейній боротьбі.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк