ВСУ движутся в сторону Бердянска и Мелитополя. Тяжелые бои идут на четырех направлениях — Генштаб

Украинские Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах, где удалось продвинуться.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 4 июля.

Военные сообщили, что противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

— Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области отмечено размещение подразделения российских оккупационных войск. Здесь оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны и “почти постоянно” употребляют алкогольные напитки, после чего в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством.

Также военные сообщили, что украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, три — по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления врага.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг совершил неудачные попытки проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил. Для прикрытия отхода ДРГ применил ствольную и реактивную артиллерию. В течение текущих суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Волковка Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Хромовое, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополье Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львовское, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что движение врага в Донецкой области фактически остановлено, они не могут взять под контроль Бахмут, как и выйти из города.

Источник : Генштаб ВСУ

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