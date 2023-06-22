Марта Бондаренко, редактор ленты
Мощный взрыв и облако дыма: видео момента вероятного удара по Чонгарскому мосту
В сети активно распространяется видео момента “прилета” по Чонгарскому мосту, который оккупанты активно используют для перевозки военных грузов, в том числе вооружения и людей.
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