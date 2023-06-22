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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Мощный взрыв и облако дыма: видео момента вероятного удара по Чонгарскому мосту

Чонгарський міст

В сети активно распространяется видео момента “прилета” по Чонгарскому мосту, который оккупанты активно используют для перевозки военных грузов, в том числе вооружения и людей.

Фото из Telegram-каналов

Война в Украине, Міст, Чонгар
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Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
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