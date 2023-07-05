Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Удар Искандером по Первомайскому: в больницах остается семь человек

Удар Іскандером по Первомайському
Фото: МВД

Семь человек остаются в больницах после удара Искандером по Первомайскому Харьковской области 4 июля.

Об этом в комментарии ведущей Фактов ICTV Елене Фроляк в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пятеро из пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в медучреждениях Первомайского. Почти у всех – осколочные ранения. Еще двое, в частности, ребенок – в больнице Харькова.

– Десятимесячный ребенок, который после обстрела попал в реанимацию, пострадал от взрывной волны. Он в состоянии средней тяжести, – подчеркнул Олег Синегубов.

Напомним, что удар ракетой Искандер по городу Первомайский армия РФ нанесла в 13:37 4 июля.

Во время обстрела пострадали 43 человека, 12 из которых – дети.

В городе повреждено 18 жилых домов. Девять из них остались без окон и дверей.

Областная военная администрация уже направила более 10 тыс. кв. м полиэтиленовой пленки и около 6,5 тыс. плит OSB для оперативного ремонта.

Кроме того, для жителей Первомайского доставили около 2 тыс. продуктовых наборов.

При необходимости, подчеркивают в ОВА, будут направлять продуктовые наборы и дальше.

Электро-, водо- и газоснабжение удалось оперативно восстановить.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Харьков, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Будет охватывать не только материальный ущерб: как будет работать Международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ
Удар Искандером по Первомайскому: в больницах остается семь человек
Мятеж Пригожина усилил недоверие российских солдат к высшим чинам ВС РФ — Маляр
ПВК Вагнер
Шаг за шагом. ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на Мелитопольском и Бердянском направлениях
ЗСУ
Война технологий. У РФ получалось заглушить HIMARS, мы доложили партнерам — Резников
HIMARS
Решение “не разочарует украинцев”: президент Литвы о саммите НАТО в Вильнюсе
Удар Искандером по Первомайскому: в больницах остается семь человек
Видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (05.07.2023)
Удар Искандером по Первомайскому: в больницах остается семь человек
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (05.07.2023)
Удар Искандером по Первомайскому: в больницах остается семь человек
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 13:00 (05.07.2023)
Удар Искандером по Первомайскому: в больницах остается семь человек
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (05.07.2023)
Удар Искандером по Первомайскому: в больницах остается семь человек
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь