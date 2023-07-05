Удар Искандером по Первомайскому: в больницах остается семь человек

Семь человек остаются в больницах после удара Искандером по Первомайскому Харьковской области 4 июля.

Об этом в комментарии ведущей Фактов ICTV Елене Фроляк в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пятеро из пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в медучреждениях Первомайского. Почти у всех – осколочные ранения. Еще двое, в частности, ребенок – в больнице Харькова.

– Десятимесячный ребенок, который после обстрела попал в реанимацию, пострадал от взрывной волны. Он в состоянии средней тяжести, – подчеркнул Олег Синегубов.

Напомним, что удар ракетой Искандер по городу Первомайский армия РФ нанесла в 13:37 4 июля.

Во время обстрела пострадали 43 человека, 12 из которых – дети.

В городе повреждено 18 жилых домов. Девять из них остались без окон и дверей.

Областная военная администрация уже направила более 10 тыс. кв. м полиэтиленовой пленки и около 6,5 тыс. плит OSB для оперативного ремонта.

Кроме того, для жителей Первомайского доставили около 2 тыс. продуктовых наборов.

При необходимости, подчеркивают в ОВА, будут направлять продуктовые наборы и дальше.

Электро-, водо- и газоснабжение удалось оперативно восстановить.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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