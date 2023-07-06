Приглашение в НАТО: Чернев объяснил, какой сюрприз ждет Украина от саммита в Вильнюсе

Украина ожидает услышать на саммите в Вильнюсе четкий сигнал, что ее хотят видеть в НАТО, и она станет членом блока, когда позволят условия безопасности, то есть после окончания войны.

Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в интервью РБК-Украина.

Комментируя недавнее заявление премьера Эстонии Каи Каллас, которая анонсировала сюрприз для Украины по итогам саммита в Вильнюсе, он отметил, что лучшим сюрпризом было бы “приглашение Украины к членству в НАТО уже на этом саммите”.

Он объяснил необходимость такого приглашения именно сейчас, а не после завершения боевых действий:

— Украина должна использовать окно возможностей и то влияние, которое мы имеем сегодня, пока идет война. Нужно договориться на берегу, заранее, чтобы после войны этот вопрос невозможно было снова отложить на неопределенный срок.

Чернев заверил, что отсутствие президента Владимира Зеленского не будет иметь никаких негативных последствий для решений саммита, “однако лучше было бы, чтобы поездка состоялась, и наши партнеры проявили политическую волю”.

— Ведь Украина по многим показателям уже давно находится на уровне средней страны НАТО, — подытожил он.

Фото: Єгор Чернєв

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.