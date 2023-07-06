Калибры сначала летели на Киев, а потом изменили траекторию – Игнат об ударе по Львову
Этой ночью российская армия атаковала Украину крылатыми ракетами Калибр, которые сначала летели на Киев, а затем изменили траекторию.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
Ракеты враг запустил с подводных и надводных носителей.
— Ракеты сначала двигались на север, используя и Днепр, и рельеф местности, как обычно враг делает с Шахедами, крылатыми ракетами Х-101, Х-555, Калибрами. Русло они всегда используют, чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны, — рассказал Юрий Игнат.
По его словам, этой ночью была вероятность того, что Киев под ударом, но ракеты резко свернули на запад и атаковали Львов.
Наша истребительная авиация пыталась по маршруту сбить эти ракеты, что частично удалось. Из десяти ракет уничтожили семь.
Юрий Игнат отметил, что в этом случае американские самолеты F-16 могли бы помочь. Этот самолет создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны, для перехвата крылатых ракет и дронов-камикадзе.
Украина сейчас на вооружении имеет советские самолеты Су-27 и МиГ-29. Их бортовое оборудование и ракеты были изготовлены еще в далеком Советском Союзе, поэтому не способны эффективно противостоять таким ракетным угрозам, как сегодня, заявил представитель Воздушных сил.
— Нам очень нужны F-16. Об этом говорит вся Украина, весь мир, — отметил Юрий Игнат.
В результате вражеской атаки на Львов погибли четыре человека. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что под завалами разрушенных квартир дома могут быть еще люди.