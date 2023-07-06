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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову

калібри Львів
Фото: ДСНС

Цієї ночі російська армія атакувала Україну крилатими ракетами Калібр, які спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ракети ворог запустив із підводних та надводних носіїв.

– Ракети спершу рухалися на північ, використовуючи і Дніпро, і рельєф місцевості, як зазвичай ворог робить із Шахедами, крилатими ракетами Х-101, Х-555, Калібрами. Річище вони завжди використовують, щоб подолати систему протиповітряної оборони, – розповів Юрій Ігнат.

За його словами, цієї ночі була ймовірність того, що Київ під ударом, але вони різко звернули на захід та атакували Львів.

Наша винищувальна авіація намагалася за маршрутом слідування збити ці ракети, що частково вдалося. Із десяти ракет вдалося знищити сім.

Юрій Ігнат наголосив, що у цьому разі американські літаки F-16 могли б допомогти. Цей літак створений, щоб бути частиною протиповітряної оборони, для перехоплення крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Україна зараз на озброєнні має радянські літаки Су-27 та МіГ-29. Їхнє бортове обладнання та ракети були виготовлені ще в далекому Радянському Союзі, тому неспроможні ефективно протистояти таким ракетним загрозам, як сьогодні, заявив речник Повітряних сил.

– Нам дуже потрібні F-16. Про це говорить вся Україна, увесь світ, – зауважив Юрій Ігнат.

Внаслідок ворожої атаки на Львів загинуло чотири людини. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що під завалами зруйнованих квартир будинку можуть бути ще люди.

Армія Росії, Львів, Ракетні удари Росії
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