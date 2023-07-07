Жертвами удара по Львову стали десять человек, среди раненых – трое детей
По состоянию на утро 7 июля во Львове от ракетного удара погибли десять человек.
Обновлено в 07:47.
– Только что нашли десятое тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники освобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-розыскная операция будет завершена, – сообщил городской глава Львова Андрей Садовой.
42 человека получили ранения, среди них – три ребенка.
Вечером в МВД Украины и патрульной полиции показали видео с первыми минутами после вражеского ракетного удара по Львову.
– Болит Львов. Нет никаких слов, чтобы это описать… Есть лишь невыразимая боль за жизни ни в чем невинных людей, ставших жертвами извергов.
Ничто не сойдет с рук рашистам. Каждый ответит за свои преступления! – отмечают в полиции.
Во Львове после ракетного удара 6 июля объявлен двухдневный траур.
В городе повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: МВД Украины