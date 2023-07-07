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Татьяна Забожко, редактор ленты

Жертвами удара по Львову стали десять человек, среди раненых – трое детей

Обстріл Львова 6 липня 2023

По состоянию на утро 7 июля во Львове от ракетного удара погибли десять человек.

Обновлено в 07:47.

Только что нашли десятое тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники освобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-розыскная операция будет завершена, – сообщил городской глава Львова Андрей Садовой.

42 человека получили ранения, среди них – три ребенка.

Вечером в МВД Украины и патрульной полиции показали видео с первыми минутами после вражеского ракетного удара по Львову.

– Болит Львов. Нет никаких слов, чтобы это описать… Есть лишь невыразимая боль за жизни ни в чем невинных людей, ставших жертвами извергов.

Ничто не сойдет с рук рашистам. Каждый ответит за свои преступления! – отмечают в полиции.

Во Львове после ракетного удара 6 июля объявлен двухдневный траур.

В городе повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: МВД Украины

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