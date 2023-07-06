Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 06.07.2023 – ситуация на фронте
За сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где российские оккупанты сосредоточивают основные усилия, произошло 38 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 06.07.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео