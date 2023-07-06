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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 06.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті

Упродовж доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські окупанти зосереджують основні зусилля, відбулось 38 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 06.07.2023

Карта бойових дій 5 липня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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