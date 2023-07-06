Трамп и Десантис не понимают, почему США помогают Украине — Пенс

Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис не осознают более широких последствий своих призывов относительно ограничения военной помощи Украины, заявил бывший вице-президент Майк Пенс в интервью Associated Press.

— При всем уважении, я думаю, что бывший президент и губернатор Флориды просто не понимают национальной заинтересованности американцев в поддержке украинских военных в отпоре российским военным в Украине, — сказал политик, который вместе с Трампом и Десантисом конкурирует за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в 2024 году.

По его словам, стремление США сдерживать Россию свидетельствует об их готовности также сдерживать военные амбиции Китая в Азии, поэтому предостерег от ошибок.

В то же время Пенс не поддерживает присутствие американских войск в Украине, хотя считает, что именно сейчас нужно дать танки и другую технику украинцам для контрнаступления, направленного на освобождение оккупированных Россией территорий.

— Я имею в виду, что мы находимся в самом разгаре боевых действий. Украинцы достигают прогресса. Если мы будем стоять в стороне, если мы не дадим украинским военным то, что им нужно, чтобы победить и отразить российское вторжение, я убежден, что вторая половина XXI века будет гораздо больше похожа на первую половину XX века, — подытожил Пенс.

Недавно кандидат в президенты США Майк Пенс посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетил Бучу.

Источник : AP

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