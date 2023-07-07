На саммите в Вильнюсе мы укрепим Украину и приблизим к НАТО — Столтенберг

Саммит НАТО в Вильнюсе позволит укрепить политические отношения с Украиной и приблизить ее к членству в блоке.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту 11-12 июля.

— Наш саммит пошлет четкое послание: НАТО остается объединенным, а российская агрессия не будет иметь успеха. Во время саммита мы сделаем Украину даже сильнее и представим видение ее будущего, — сказал он.

По его словам, союзники должны принять пакет поддержки Украины, в который войдут три элемента, которые приблизят ее к членству, в частности утверждение многолетней программы помощи, чтобы обеспечить полную совместимость между ВСУ и блоком, а также обновление политических связей путем учреждения Совета НАТО-Украина.

— Третий (элемент) — я ожидаю, что наши лидеры еще раз подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и согласуют, как приблизить Украину к достижению ее цели. Союзники уже выделили €500 млн для критических потребностей… Мы поможем Украине перейти от постсоветской эры на оборудование и стандарты НАТО, — подчеркнул Столтенберг.

Генсек блока сообщил, что президент Владимир Зеленский присоединится к встрече в рамках нового Совета НАТО-Украина, отметив, что это будет новая платформа для проведения кризисных консультаций и принятия решений, где все стороны будут иметь равный голос.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что накануне саммита в Вильнюсе провел “очень хороший” разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник : Укринформ

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