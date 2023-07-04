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”Очень хороший” разговор: Столтенберг поговорил с Зеленским перед саммитом НАТО

Зеленський Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита в Вильнюсе провел “очень хороший” разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом генсек Североатлантического блока сообщил в Twitter.

— Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО, — написал Столтенберг.

Он отметил, что в Вильнюсе члены НАТО примут решение об усилении поддержки на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении Украины к НАТО.

Саммит состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Сегодня стало известно, что Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год.

Союзникам не удалось договориться о лучшей кандидатуре преемника. Столтенберг будет исполнять обязанности в должности до октября 2024 года.

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Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО, Саміт НАТО
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