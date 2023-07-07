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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Президент Литвы не исключает возможности применения права вето на саммите НАТО

Гітанас Наусєда
Фото: Офис президента

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает возможности наложения вето на текст декларации Вильнюсского саммита НАТО.

По его словам, это произойдет, если предложенные решения и формулировки не будут отвечать интересам Литвы.

— Если он будет соответствовать, я не буду накладывать (вето, — Ред.), но если не будет соответствовать, то я это сделаю. Я, конечно, никому не обещал, что буду вести себя в соответствии с правилами хорошего тона. Иногда этикет приходится нарушать, но для этого должна быть серьезная причина, — сказал Науседа в интервью телеканалу LRT.

Науседа отметил, что речь идет о серьезных вопросах, которые связаны с безопасностью Литвы.

— Если какие-то вещи мешают интересам нашей безопасности, даже тот факт, что мы являемся хозяевами запада, не лишает нас права поднять этот вопрос гораздо серьезнее, — сказал он.

Саммит Организации североатлантического договора состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Ожидается, что в нем примут участие 40-50 иностранных делегаций (до 3 тыс. гостей) и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

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Источник: LRT

Литва, НАТО, Саміт НАТО
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