Президент Литвы не исключает возможности применения права вето на саммите НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает возможности наложения вето на текст декларации Вильнюсского саммита НАТО.

По его словам, это произойдет, если предложенные решения и формулировки не будут отвечать интересам Литвы.

— Если он будет соответствовать, я не буду накладывать (вето, — Ред.), но если не будет соответствовать, то я это сделаю. Я, конечно, никому не обещал, что буду вести себя в соответствии с правилами хорошего тона. Иногда этикет приходится нарушать, но для этого должна быть серьезная причина, — сказал Науседа в интервью телеканалу LRT.

Науседа отметил, что речь идет о серьезных вопросах, которые связаны с безопасностью Литвы.

— Если какие-то вещи мешают интересам нашей безопасности, даже тот факт, что мы являемся хозяевами запада, не лишает нас права поднять этот вопрос гораздо серьезнее, — сказал он.

Саммит Организации североатлантического договора состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Ожидается, что в нем примут участие 40-50 иностранных делегаций (до 3 тыс. гостей) и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

Источник: LRT

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