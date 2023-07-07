На саміті у Вільнюсі ми зміцнимо Україну і наблизимо до НАТО – Столтенберг

Саміт НАТО у Вільнюсі дозволить зміцнити політичні відносини з Україною та наблизити її до членства у блоці.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту 11-12 липня.

– Наш саміт надішле чітке послання: НАТО залишається об’єднаним, а російська агресія не матиме успіху. Під час саміту ми зробимо Україну навіть сильнішою та представимо бачення щодо її майбутнього, – сказав він.

За його словами, союзники мають ухвалити пакет підтримки України, до якого увійдуть три елементи, що наблизять її до членства, зокрема затвердження багаторічної програми допомоги, щоб забезпечити повну взаємосумісність між ЗСУ і блоком, а також оновлення політичних зв’язків шляхом заснування Ради НАТО-Україна.

– Третій (елемент) – я очікую, що наші лідери ще раз підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і погодять, як наблизити Україну до досягнення її мети. Союзники вже виділили €500 млн для критичних потреб… Ми допоможемо Україні перейти від пострадянської ери на обладнання і стандарти НАТО, – наголосив Столтенберг.

Генсек блоку повідомив, що президент Володимир Зеленський доєднається до зустрічі у рамках нової Ради НАТО-Україна, наголосивши, що це буде нова платформа для проведення кризових консультацій та ухвалення рішень, де всі сторони матимуть рівний голос.

Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що напередодні саміту у Вільнюсі провів “дуже хорошу” розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело : Укрінформ

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