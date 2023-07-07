Останки оккупантов доедали рыбы: водолаз ССО рассказал детали операции на Змеином

Год назад, ночью 7 июля, к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского Центра специальных операций ССО Украины.

О том, как готовилась операция, и об эксклюзивных подробностях подготовки рассказал водолаз-разведчик Сергей в интервью каналу ССО.

По его словам, планирование спецоперации началось с анализа ошибок военнослужащих, участвовавших в предыдущих попытках высадки на остров.

— После этого мы уже разработали свой план, который был изменен в соответствии с теми недостатками, которые были обнаружены. Тогда начали тренировки на макетах местности. Проводили слаженные действия подгрупп в различных ситуациях, стрельбы. Нашли соответствующий участок для тренировок, ограничили его в соответствии с самим островом, и уже на дистанциях этих проводили боевые стрельбы и отрабатывали действия, — сказал водолаз-разведчик.

Сергей рассказал, что это дало возможность понять, сколько времени примерно займут те или иные маневры и действия. Согласно этому вносились коррективы в план, отрабатывался тот сценарий, который планировали реализовать на острове.

Среди худших сценариев развития событий, которые прорабатывались, было обнаружение украинской группы авиацией противника и уничтожение наших плавсредств.

— 40 км от суши. Даже если поднимут нашу авиацию, а ВМС выйдут на поиск уцелевших, — очень сложно в открытом море найти человека, которого едва видно в воде. Для меня это было наиболее опасным вопросом, — отметил Сергей.

По его словам, ранения и т.д. просчитывают в любой операции. Все эти варианты событий просчитывали и думали, как на них реагировать.

Задачи 73 морского Центра специальных операций ССО Украины менялись в соответствии с обстановкой. По словам Сергея, сначала они готовились к штурму и зачистке.

— Тогда на острове находилось до 60 военнослужащих РФ и, соответственно, мы планировали высадку и уничтожение их. В ходе подготовки и после того, как мы перешли к ожиданию приказа о выходе на остров, ситуация менялась. Мы на ходу вносили коррективы в план: меняли плавсредства, количество личного состава, которое привлекалось к этой задаче.

Когда нам поставили задачу на высадку, была информация, что россияне покинули остров. Но мы готовились к тому, что будем штурмовать, и действовали так, как и планировали в соответствии со штурмом, — вспомнил он.

Он также рассказал, как происходила операция на острове Змеиный пошагово.

Так, сначала они вышли из района ожидания на катерах, а на рассвете подошли к самому острову. Группа водолазов на определенных расстояниях спустилась под воду и на средствах подводного движения подошла к району высадки остальной группы. После чего проверили этот маршрут на наличие мин.

— Водолазы с помощью технических средств проверили основной маршрут — он оказался пригодным к десантированию. Когда мы дошли до самого побережья, подали сигнал катерам, которые находились на расстоянии. Тогда катера подошли к самому острову и сошли остальные группы.

Сергей рассказал, что к операции привлекли инженеров из 59 бригады, которые прорабатывали проходы по самому острову, ведь там было много мин, растяжек, неразорвавшихся снарядов, остатки ракет, которые россияне завезли на остров.

Задачей этих инженеров было обезопасить группу, которая будет выходить за ними от всех этих инженерных заграждений.

— После того, как инженеры вышли на побережье, они начали проход. За ними двигалась остальная группа. После того, как мы вышли на остров, установили флаги, проверили технику, которая там находилась, собрали необходимую информацию и по плану начали отход, — добавил он.

По его словам, ничего чрезвычайного, чего они не ожидали, не произошло. А вот реакция россиян была ожидаемой — они начали наносить ракетные удары по острову, подняли авиацию, свои корабли, которые начали двигаться в направлении Змеиного.

Также разведчик рассказал, что были моменты, когда они находились под водой и “видели останки россиян, которых доедали морские жители”.

Источник: ССО

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