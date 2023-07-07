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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Рештки окупантів доїдали риби: водолаз ССО розповів деталі операції на Зміїному

інтерв'ю з водолазом

Рік тому, вночі 7 липня, до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морського Центру спеціальних операцій ССО України.

Про те, як готувалася операція, та про ексклюзивні подробиці підготувань розповів водолаз-розвідник Сергій в інтерв’ю каналу ССО.

За його словами, планування спецоперації розпочалося з аналізу помилок військовослужбовців, які брали участь у попередніх спробах висадки на остров.

Після цього ми вже розробили свій план, який було змінено відповідно до виявлених недоліків. Тоді почали тренування на макетах місцевості. Проводили злагоджені дії підгруп у різних ситуаціях, стрільби. Знайшли відповідну ділянку для тренувань, обмежили її відповідно до самого острова, і вже на дистанціях цих проводили бойові стрільби та відпрацьовували дії, – сказав водолаз-розвідник.

Сергій розповів, що це дало можливість зрозуміти, скільки часу приблизно займуть ті чи інші маневри та дії. Згідно з цим вносили корективи до плану, відпрацьовували той сценарій, який планувалося реалізувати на острові.

Серед найгірших сценаріїв розвитку подій, які пророблялися, було виявлення української групи авіацією противника та знищення наших плавзасобів.

40 км від суші. Навіть, якщо піднімуть нашу авіацію, а ВМС вийдуть на пошук тих, хто вцілів, дуже складно у відкритому морі знайти людину, яку ледь помітно у воді. Для мене це було найнебезпечнішим питанням, зазначив Сергій.

За його словами, поранення тощо враховують у будь-яких операціях. Усі ці варіанти подій обмірковували і думали, як на них реагувати.

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зміїний

Завдання 73 морського Центру спеціальних операцій ССО України змінювалися відповідно до ситуації. За словами Сергія, спершу вони готувалися до штурму та зачистки.

Тоді на острові перебували до 60 військовослужбовців РФ і, відповідно, ми планували висадку та знищення їх. У процесі підготовки і після того, як ми перейшли до очікування наказу про вихід на острів, ситуація змінювалася. Ми на ходу вносили корективи до плану: змінювали плавзасоби, кількість особового складу, яка залучалася до цього завдання.

Коли нам поставили завдання на висадку, була інформація, що росіяни покинули острів. Але ми готувалися до того, що будемо штурмувати, тож діяли так, як і планували відповідно до штурму, – пригадав він.

Він також розповів, як відбувалася операція на острові Зміїний покроково.

Так, спершу вони вийшли з району очікування на катерах, а на світанку підійшли до самого острова. Група водолазів на певних відстаннях спустилася під воду і на засобах підводного руху підійшла до району висадки решти групи. Після чого перевірили цей маршрут на наявність мін.

Водолази з допомогою технічних засобів перевірили основний маршрут – він виявився придатним до десантування. Коли ми дійшли до самого узбережжя, подали сигнал катерам, що перебували на відстані. Тоді катери підійшли до самого острова і зійшла решта групи.

Сергій розповів, що до операції залучили інженерів із 59 бригади, які опрацювали проходи самим островом, адже там було багато мін, розтяжок, нерозірваних снарядів, залишки ракет, які росіяни завезли на острів.

Завданням цих інженерів було убезпечити групу, яка виходитиме за ними від усіх цих інженерних загороджень.

Після того, як інженери вийшли на узбережжя, вони почали прохід. За ними рухалася решта групи. Після того, як ми вийшли на острів, встановили прапори, перевірили техніку, яка там стояла, зібрали необхідну інформацію та за планом почали відхід, – додав він.

За його словами, нічого надзвичайного, чого вони не сподівалися, не відбулося. А ось реакція росіян була очікуваною – вони почали завдавати ракетних ударів по острову, підняли авіацію, свої кораблі, які почали рухатися у напрямку Зміїного.

Також розвідник розповів, що були моменти, коли вони пливли під водою і “бачили рештки росіян, яких доїдали морські жителі”.

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Джерело: ССО

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