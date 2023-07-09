Зеленский провел совещание в замке Любарта на Волыни: какие вопросы обсудили

9 июля в замке Любарта президент Украины Владимир Зеленский провел длительное координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Волыни.

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На повестке дня было пять вопросов.

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Первое, что обсудили присутствующие на совещании, – ситуация на границе и в приграничной Беларуси.

Далее шла речь об усилении Сил обороны и безопасности и всего северного участка границы в каждой области.

По этому вопросу докладывали военные, правоохранители и местные власти.

Не оставили без внимания вопросы о состоянии укрытий, бюджетного обеспечения и рабочих мест.

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