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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Австралія направить до Німеччини літак для захисту постачань допомоги в Україну

розвідувальний літак E-7A Wedgetail

Австралія відправить до Німеччини розвідувальний літак, щоб допомогти у забезпеченні постачання гуманітарної та військової допомоги до України.

Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

– Ми направимо до Німеччини літак Королівських ВПС Австралії для захисту потоку допомоги Україні, – написав він.

За інформацією Офісу Альбанезе, літак E-7A Wedgetail у жовтні розпочне в Німеччині місію, яка триватиме кілька місяців.

Це розгортання включатиме до 100 австралійських членів екіпажу та допоміжного персоналу.

Розвідувальний літак допоможе захистити багатонаціональні логістичні вузли, необхідні для потоку військової та гуманітарної допомоги народу України.

– Літак забезпечуватиме раннє попередження у разі виникнення будь-яких загроз за межами України щодо шлюзу для гуманітарної та військової допомоги. E-7A діятиме за межами повітряного простору Росії, Білорусі та України, – йдеться у повідомленні.

E-7A Wedgetail обладнаний радаром далекого спостереження, вторинним радаром і тактичними/стратегічними системами голосового зв’язку та передавання даних для забезпечення бортової платформи раннього попередження та управління.

Під час стандартної місії літак може покрити понад 4 млн кв. км, він здатен до необмеженого далекого розгортання з дозаправленням у польоті.

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