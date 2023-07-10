Россияне в котле? Череватый объяснил, что происходит на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что враг в Бахмуте находится в ловушке, а город украинские военные берут под огневой контроль.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, что Силы обороны применяют тактическое новаторство из-за отсутствия преимущества в силах и средствах над врагом.

— У нас нет над врагом многократного преимущества в силах и средствах, поэтому мы постоянно применяем такое тактическое новаторство, определенную военную конвергенцию: сочетание оборонительных и наступательных действий, поражение огнем, определенные иногда даже асимметричные действия, максимально сохраняя свои личный состав и технику, продвигаемся и по чуть-чуть освобождаем нашу землю, — сказал он.

По его словам, шаг за шагом Силы обороны берут под контроль высоты над Бахмутом и поражают огнем врага.

Череватый рассказал, что враг оказывает бешеное сопротивление — 313 раз обстреливал наши позиции на Бахмутском направлении и совершил три авиаудара.

На Бахмутском направлении было семь боестолкновений, в ходе которых 64 оккупанта уничтожили, 102 ранили и взяли одного в плен.

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