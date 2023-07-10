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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіяни у котлі? Череватий пояснив, що відбувається на Бахмутському напрямку

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ворог у Бахмуті перебуває в пастці, а місто українські військові беруть під вогневий контроль.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини пояснив, що Сили оборони застосовують тактичне новаторство через відсутність переваги у силах та засобах над ворогом.

— У нас немає над ворогом багаторазової переваги у силах і засобах, тому ми постійно застосовуємо таке тактичне новаторство, певну військову конвергенцію: поєднання оборонних та наступальних дій, ураження вогнем, певні іноді навіть асиметричні дії, максимально зберігаючи свої особовий склад і техніку, просуваємося та потрошку звільняємо нашу землю, – сказав він.

За його словами, крок за кроком Сили оборони беруть під контроль висоти над Бахмутом та уражають вогнем ворога.

Череватий розповів, що ворог чинить шалений опір – 313 разів обстрілював наші позиції на Бахмутському напрямку та здійснив три авіаудари.

На Бахмутському напрямку було сім боєзіткнень, під час яких 64 окупанти знищили, 102 поранили та взяли одного у полон.

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Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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