Силы обороны имеют успехи на Бахмутском направлении: Сырский о деоккупации и уничтожении врага
Силы обороны Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. Украинские воины смогли освободить часть территорий и уничтожить личный состав армии Российской Федерации.
Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он поделился успехами, которых смогли достичь ВСУ на одном из самых тяжелых направлений.
— Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи. Было отбито ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага, — отметил Сырский.
Командующий Сухопутных войск ВСУ утверждает, что штурмовые подразделения 10 бригады Эдельвейс штурмуют позиции российских захватчиков на северных подступах к Бахмуту.
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