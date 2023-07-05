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Юлия Захарченко, редактор ленты

Силы обороны имеют успехи на Бахмутском направлении: Сырский о деоккупации и уничтожении врага

Силы обороны имеют успехи на Бахмутском направлении: Сырский о деоккупации и уничтожении врага
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. Украинские воины смогли освободить часть территорий и уничтожить личный состав армии Российской Федерации.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он поделился успехами, которых смогли достичь ВСУ на одном из самых тяжелых направлений.

— Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи. Было отбито ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага, — отметил Сырский.

Командующий Сухопутных войск ВСУ утверждает, что штурмовые подразделения 10 бригады Эдельвейс штурмуют позиции российских захватчиков на северных подступах к Бахмуту.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Александр Сырский, українські військові
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