Призывал к захвату Украины: СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП из Черкасской области

Служба безопасности разоблачила еще одного клирика УПЦ (МП) в Черкасской области, который оправдывал российскую агрессию против Украины.

— В общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля. Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления рашистов, — говорится в сообщении СБУ.

Как оказалось в ходе расследования, иподиакон был сторонником нацизма и одновременно пропагандировал идеи “обновления” Советского Союза и призывал к захвату оккупантами всей территории Украины.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружено:

компьютерную технику с материалами враждебной пропаганды;

запрещенную символику и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой, среди которых портрет Адольфа Гитлера и Владимира Ленина.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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