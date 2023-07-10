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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Призывал к захвату Украины: СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП из Черкасской области

Призывал к захвату Украины: СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП из Черкасской области
Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила еще одного клирика УПЦ (МП) в Черкасской области, который оправдывал российскую агрессию против Украины.

— В общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля. Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления рашистов, — говорится в сообщении СБУ.

Как оказалось в ходе расследования, иподиакон был сторонником нацизма и одновременно пропагандировал идеи “обновления” Советского Союза и призывал к захвату оккупантами всей территории Украины.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружено:

  • компьютерную технику с материалами враждебной пропаганды;
  • запрещенную символику и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой, среди которых портрет Адольфа Гитлера и Владимира Ленина.

Призывал к захвату Украины: СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП из Черкасской области

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
СБУ, УПЦ МП, Черкаська область
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