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Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ разоблачила бывшего коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании “ЛДНР”

СБУ разоблачила бывшего коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании “ЛДНР”
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на бывшего народного депутата от запрещенной Коммунистической партии Украины, который поддержал вооруженную агрессию РФ против нашего государства.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомств.

Накануне полномасштабного вторжения России он был одним из организаторов обращения так называемого “Международного союза советских офицеров” к президенту страны-агрессора.

В этом “письме” его подписанты просили главу Кремля признать “суверенитет” временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в течение 2017-2019 годов бывший нардеп принимал активное участие в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за “присоединение” захваченной части востока Украины к РФ. Также он выступал за официальное введение на территорию нашего государства войск России.

После 24 февраля 2022 года фигурант ожидал “блицкриг” россиян и скорой оккупации Киева, о чем неоднократно рассказывал среди окружающих.

Также он подстрекал своих знакомых помогать российским оккупантам в случае захвата столичного региона.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружена запрещенная коммунистическая литература и прокремлевские печатные издания.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

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СБУ разоблачила бывшего коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании “ЛДНР”

агенти Кремля, Киевская область, ЛДНР, Російська агресія, СБУ
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