За последние сутки характер боевых действий на Таврическом направлении не изменился. Силы обороны проводили как наступательные, так и оборонительные действия. А противник сосредоточивает усилия на недопущении продвижения наших подразделений на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом рассказал в эфире телемарафона Єдині новини спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

— На одном из участков фронта враг вынужден подтягивать резервы. В результате натиска наших ударных подразделений в противовес враг задействовал отряды из состава батальона Ахмад-Восток. В предыдущей сводке сообщалось, что враг возобновил практику выборочного применения подразделений Шторм-Z, — подчеркнул он.

По его словам, украинские защитники продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, а ударные подразделения находятся в готовности №1 к продолжению наступления.

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Шершень также сообщил, что наблюдается увеличение количества оккупантов, которые сдаются в плен — за минувшие сутки 19 человек, а за предыдущие было 10 пленных.

— Это впервые зафиксировано такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки Таврия, — отметил военный.

Что касается ситуации на Марьинском и Авдеевском направлениях, то здесь враг пытается штурмовать — 15 боестолкновений за сутки, однако все эти попытки успешно отбиваются, не потеряно ни одной позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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