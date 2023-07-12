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Валентина Летяк, редактор ленты

Кассетные боеприпасы изменят правила игры в войне с РФ – Резников

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Украина рассматривает кассетные боеприпасы как следующее изменение правил игры в войне с Россией, поскольку они могут компенсировать дефицит обычных артиллерийских снарядов.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Он также отверг неодобрение некоторыми странами и организациями решения США о поставках Украине этого спорного оружия.

— Когда мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это стало переломным моментом. В июле мы получили различные типы РСЗО, это стало следующим изменением правил игры… И я надеюсь, что кассетные боеприпасы станут следующим изменением правил игры как оружие или боеприпасы для освобождения временно оккупированных территорий, — подчеркнул он.

По его словам, использование этого оружия будет ограничено негородской местностью, а партнеры Украины будут проинформированы о последствиях применения кассетных снарядов.

Кассетные бомбы запрещены во многих странах, но не в США, Украине и РФ.

7 июля США объявили о выделении нового пакета помощи на сумму около $800 млн, который будет включать кассетные снаряды калибра 155 мм.

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Источник: Politico
Война в Украине, Вільнюс, касетні боєприпаси, Алексей Резников, Російська агресія, Саммит НАТО, США-Украина
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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