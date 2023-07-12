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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Касетні боєприпаси змінять правила гри у війні з РФ – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Україна розглядає касетні боєприпаси як наступну зміну правил гри у війні з Росією, оскільки вони можуть компенсувати дефіцит звичайних артилерійських снарядів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

Він також відкинув несхвалення деякими країнами та організаціями рішення США про постачання Україні цієї суперечливої зброї.

– Коли ми отримали у травні 2022 року 155-міліметрові артилерійські системи, це стало переломним моментом. У липні ми отримали різні типи РСЗВ, це стало наступною зміною правил гри…І я сподіваюся, що касетні боєприпаси стануть наступною зміною правил гри як зброя або боєприпаси для звільнення тимчасово окупованих територій, – наголосив він.

За його словами, використання цієї зброї буде обмежено неміською місцевістю, а партнери України будуть поінформовані про наслідки застосування касетних снарядів.

Касетні бомби заборонені у багатьох країнах, але не в США, Україні та РФ.

7 липня США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму близько $800 млн, який міститиме касетні снаряди калібру 155 мм.

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Джерело: Politico
Війна в Україні, Вільнюс, касетні боєприпаси, Олексій Резніков, Російська агресія, Саміт НАТО, США-Україна
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