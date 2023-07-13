Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не ракеты ATACMS — Байден
Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки, рассматривает ли он вопрос передачи Украине баллистических ракет класса “земля-земля”.
— Да, но они уже имеют эквивалент ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем, — ответил Байден.
Ранее на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждения и дискуссии относительно возможной передачи Украине ракет ATACMS пока еще продолжаются.
Окончательное решение еще не было принято.
Тактические ракетные системы ATACMS — это ракеты класса “земля-земля” с дальностью около 300 км, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк