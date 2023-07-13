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Валентина Чорна, редактор ленты

Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не ракеты ATACMS — Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки, рассматривает ли он вопрос передачи Украине баллистических ракет класса “земля-земля”.

— Да, но они уже имеют эквивалент ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем, — ответил Байден.

Ранее на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждения и дискуссии относительно возможной передачи Украине ракет ATACMS пока еще продолжаются.

Окончательное решение еще не было принято.

Тактические ракетные системы ATACMS — это ракеты класса “земля-земля” с дальностью около 300 км, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS.

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Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не ракеты ATACMS — Байден

Война в Украине, Джо Байден, Російська агресія, Саммит НАТО, США
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