СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ
Служба безопасности собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блогера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом Лохматый), который скрывается от правосудия в оккупированном Донецке.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчина работает на ФСБ как “внештатный” журналист московского пропагандистского информагентства РИА Новости.
Установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины.
— Для этого создал прокремлевский телеграм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей. Злоумышленник подыскивал информаторов среди подписчиков своего канала. Он собирал информацию о местах базирования Сил обороны, а также локации критической и социальной инфраструктуры нашего государства, — говорится в сообщении.
Задокументировано, что один из таких сторонников оккупантов передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами С-300 осенью 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.
Также Лохматый привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который сливал блогеру локации воинских частей на территории региона.
Кроме того, Лебедев неоднократно участвовал в подготовке для росТВ заказных сюжетов с временно оккупированных районов Украины. В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство нашего государства и поддерживал агрессивную политику Москвы.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения мужчины к ответственности.
Ранее СБУ задержала злоумышленника, который помогал оккупантам захватить Северодонецк, а затем сбежал в Закарпатскую область.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк