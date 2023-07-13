Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ

СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блогера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом Лохматый), который скрывается от правосудия в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина работает на ФСБ как “внештатный” журналист московского пропагандистского информагентства РИА Новости.

Установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины.

— Для этого создал прокремлевский телеграм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей. Злоумышленник подыскивал информаторов среди подписчиков своего канала. Он собирал информацию о местах базирования Сил обороны, а также локации критической и социальной инфраструктуры нашего государства, — говорится в сообщении.

Задокументировано, что один из таких сторонников оккупантов передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами С-300 осенью 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Также Лохматый привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который сливал блогеру локации воинских частей на территории региона.

Кроме того, Лебедев неоднократно участвовал в подготовке для росТВ заказных сюжетов с временно оккупированных районов Украины. В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство нашего государства и поддерживал агрессивную политику Москвы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения мужчины к ответственности.

Ранее СБУ задержала злоумышленника, который помогал оккупантам захватить Северодонецк, а затем сбежал в Закарпатскую область.

Читайте также
Столкновение поезда и машины в Черниговской области: количество погибших возросло до четырех
СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ

Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Неудачная шутка или предупреждение: что стоит за словами Уоллеса об Amazon относительно передачи оружия
Бен Воллес
Украина уже получила кассетные боеприпасы от США — Тарнавский
Снаряди, боєприпаси
Войска РФ сбросили фугасную авиабомбу на Змеиный — ОК Юг
СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ
Герб СССР на монументе Родина-мать заменят на тризуб до 24 августа – Ткаченко
Монумент Батьківщина-мати
В армии РФ паника и бардак? Куда исчез Суровикин, что с Пригожиным и о чем говорит отставка Попова
попов суровікін
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь