СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, который корректировал ракетные удары РФ

Служба безопасности собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блогера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом Лохматый), который скрывается от правосудия в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина работает на ФСБ как “внештатный” журналист московского пропагандистского информагентства РИА Новости.

Установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины.

— Для этого создал прокремлевский телеграм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей. Злоумышленник подыскивал информаторов среди подписчиков своего канала. Он собирал информацию о местах базирования Сил обороны, а также локации критической и социальной инфраструктуры нашего государства, — говорится в сообщении.

Задокументировано, что один из таких сторонников оккупантов передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами С-300 осенью 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Также Лохматый привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который сливал блогеру локации воинских частей на территории региона.

Кроме того, Лебедев неоднократно участвовал в подготовке для росТВ заказных сюжетов с временно оккупированных районов Украины. В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство нашего государства и поддерживал агрессивную политику Москвы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения мужчины к ответственности.

Ранее СБУ задержала злоумышленника, который помогал оккупантам захватить Северодонецк, а затем сбежал в Закарпатскую область.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.