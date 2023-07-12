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Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ

Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ
Фото: СБУ

Контрразведчики СБУ в результате многоэтапной спецоперации, охватившей несколько регионов Украины, задержали агента ФСБ, который сливал агрессору локации ВСУ во время боев за Северодонецк в 2022 году.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Указано, что злоумышленник передавал оккупантам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах защитников города. Также он пытался выявить и передать россиянам точные координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, в том числе и РСЗО Град.

Развединформация нужна была врагу для осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам, а также для подготовки боевых операций по захвату Северодонецка.

Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ
Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ
Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ
Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ
Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ
Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ
Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ
Помогал захватить Северодонецк, а потом сбежал в Закарпатскую область. СБУ задержала агента ФСБ

Установлено, что во время активных боевых действий на территории города мужчина решил быть подальше от линии фронта и переехал в Днепр.

— Там он надеялся “отсидеться” и впоследствии вернуться на Луганщину, где ему обещали “трудоустройство” в “мдб ЛНР”, которое находится под контролем российских спецслужб. Чтобы получить “гарантии безопасности” на временно оккупированной части Украины, злоумышленник безуспешно пытался выйти на своего российского “куратора”, — говорится в сообщении СБУ.

После неудачных попыток нового контакта с ФСБ их агент выехал в Закарпатскую область. Там он надеялся “залечь на дно” и таким образом избежать правосудия за свои преступления против Украины.

В то же время правоохранители поэтапно задокументировали его преступные действия и перемещения и задержали на территории региона. По данным следствия, задержанным оказался житель Луганска, бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины.

До начала полномасштабного вторжения РФ он переехал в Северодонецк, где был дистанционно завербован ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч.1 ст. 111 (Государственная измена).

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Источник: СБУ
Война в Украине, Северодонецк, СБУ
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