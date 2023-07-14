2 876 зданий и 3 800 участков: журналисты обнародовали базу недвижимости УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата имеет в собственности 2 876 зданий и 3 800 земельных участков в Украине.

Базу данных недвижимости УПЦ МП обнародовал независимый антикоррупционный центр NGL.media.

Отмечается, что церковь имеет недвижимость (которой владеет или пользуется) в каждой области Украины, но больше всего в Закарпатской (313 сооружений и 335 участков), Донецкой (369 сооружений и 235 участков), Киевской (152 сооружения и 398 участков), Одесской (330 сооружений и 188 участков) и Ровенской (250 сооружений и 236 участков) областях.

Меньше всего недвижимости у УПЦ МП в Тернопольской (80 сооружений и 49 участков), Ивано-Франковской (19 сооружений и 16 участков), Львовской (4 сооружения и 4 участка) областях, а также в Киеве (92 сооружения и 31 участок) и Крыму (99 сооружений и 20 участков).

Подавляющее большинство имущества, которым пользуется УПЦ МП, принадлежит к коммунальной собственности. Только в Киеве и Киевской области преобладает частная собственность.

Кроме этого, всю недвижимость УПЦ МП журналисты нанесли на карту с привязкой к конкретным адресам.

Если навести курсор на конкретную точку на карте, то можно узнать тип имущества (недвижимость или земля), его адрес, площадь, тип собственности, а также название общины или организации, которая им пользуется.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.