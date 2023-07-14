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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

2 876 будівель і 3 800 ділянок: журналісти оприлюднили базу нерухомості УПЦ МП

ченець УПЦ МП на території лаври
Фото: Depositphotos

Українська православна церква Московського патріархату має у власності 2 876 будівель і 3 800 земельних ділянок в Україні.

Базу даних нерухомості УПЦ МП оприлюднив незалежний антикорупційний центр NGL.media.

Зазначається, що церква має нерухомість (якою володіє, або користується) у кожній області України, але найбільше у Закарпатській (313 споруд та 335 ділянок), Донецькій (369 споруд та 235 ділянок), Київській (152 споруди та 398 ділянок), Одеській (330 споруд і 188 ділянок) та Рівненській (250 споруд та 236 ділянок) областях.

Найменше нерухомості в УПЦ МП у Тернопільській (80 споруд і 49 ділянок), Івано-Франківській (19 споруд та 16 ділянок), Львівській (4 споруди і 4 ділянки) областях, а також у Києві (92 споруди і 31 ділянка) та Криму  (99 споруд і 20 ділянок).

майно УПЦ МП в Україні

Переважна більшість майна, яким користується УПЦ МП, належить до комунальної власності. Лише у Києві та Київській області переважає приватна власність.

земля УПЦ МП

Крім цього, всю нерухомість УПЦ МП журналісти нанесли на карту з прив’язкою до конкретних адрес.

Якщо навести курсор на конкретну точку на мапі, то можна дізнатися тип майна (нерухомість, чи земля), його адресу, площу, тип власності, а також назву громади чи організації, яка ним користується.

карта власності УПЦ МП

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